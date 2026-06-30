Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 1:00 min

Bolsa mexicana opera con pérdidas; acciones de América Móvil lideran los descensos

Los índices bajan en un mercado en espera de ​datos de consumo y el mercado laboral en Estados ​Unidos, con la atención también en las conversaciones de paz indirectas en Oriente Medio.

main image

Las bolsas locales caen la mañana de este martes.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México caen la mañana de este martes. Los índices locales bajan en un mercado en espera de datos de consumo y el mercado laboral en Estados Unidos, con la atención también en las conversaciones de paz indirectas en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, pierde 0.42% con 67,358.02 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cae 0.50% a 1,350.82 puntos.

image

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores bajan. Destacan las caídas de las acciones del gigante América Móvil, de Carlos Slim, con 2.01% a 22.86 pesos, Gentera, con 1.63% a 39.15 pesos, y de FEMSA, que pierden 1.42% a 224.92 pesos.

Los inversionistas esperan que los datos ayuden a aclarar un poco más el panorama para las tasas de interés de la Reserva Federal, pero siguen con atención los diálogos de paz entre Estados Unidos e Irán y a la tregua provisional tras cuatro meses de conflicto.

Temas relacionados

José Antonio Rivera

Analista de mercados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete