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Bolsa mexicana opera con pérdidas; acciones de América Móvil lideran los descensos
Los índices bajan en un mercado en espera de datos de consumo y el mercado laboral en Estados Unidos, con la atención también en las conversaciones de paz indirectas en Oriente Medio.
Las bolsas de valores de México caen la mañana de este martes. Los índices locales bajan en un mercado en espera de datos de consumo y el mercado laboral en Estados Unidos, con la atención también en las conversaciones de paz indirectas en Oriente Medio.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, pierde 0.42% con 67,358.02 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cae 0.50% a 1,350.82 puntos.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores bajan. Destacan las caídas de las acciones del gigante América Móvil, de Carlos Slim, con 2.01% a 22.86 pesos, Gentera, con 1.63% a 39.15 pesos, y de FEMSA, que pierden 1.42% a 224.92 pesos.
Los inversionistas esperan que los datos ayuden a aclarar un poco más el panorama para las tasas de interés de la Reserva Federal, pero siguen con atención los diálogos de paz entre Estados Unidos e Irán y a la tregua provisional tras cuatro meses de conflicto.