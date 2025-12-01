Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana inicia diciembre con pérdidas tras una sesión de fuerte impulso
Los índices locales bajan ligeramente, en línea con sus pares de Wall Street, en un mercado en espera de reportes económicos clave y comentarios del presidente de la Reserva Federal estadounidense.
Las bolsas de valores de México comienzan las operaciones de diciembre con moderadas pérdidas. Los índices accionarios locales bajan levemente en un mercado en espera de reportes económicos clave y comentarios del presidente de la Reserva Federal estadounidense.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas del país, pierde 0.08% 63,548.75 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.14% a 1,261.71.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Destacan las del operador bursátil Grupo BMV, con 2.25% menos a 36.96 pesos, y la procesadora de maíz Gruma, con 2.11% menos a 316.75 pesos, seguidas de GAP, con 1.73% a 438.56.
Los índices locales caen en línea con sus pares de Wall Street después de haber registrado en la sesión del viernes un avance de casi 1.50%. Sólo faltando diciembre para terminar este año, las referencias accionarias acumulan unos destacados avances cercanos a 28 por ciento.