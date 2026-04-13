Bolsa mexicana cierra con pérdidas tras fracaso en las negociaciones entre EU e Irán

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas la primera sesión de esta semana. Los índices accionarios locales retrocedieron en un mercado cauteloso, luego del fracaso de las primeras negociaciones entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.61% a 69,595.13 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 0.55% hasta 1,392.43 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

"La incapacidad de sostenerse por encima de la barrera de los 70,000 puntos evidencia que el mercado mexicano aún no tiene el impulso suficiente para ignorar los riesgos por la guerra en Oriente Medio", afirmó Laura Torres, Directora de Inversiones IMB Capital Quants.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la pérdida de la aeroportuaria GAP, con 4.43% menos a 406.97 pesos, seguida por la aerolínea Volaris, con 2.31% a 13.11 pesos, y Grupo Televisa, con 2.22% a 10.14 pesos.