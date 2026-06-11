Del estadio a la oficina: cómo convertir los partidos en una oportunidad de integración

El Mundial no solo despierta interés entre millones de aficionados, también es una oportunidad para fortalecer la integración de los equipos de trabajo cuando las empresas deciden transmitir los partidos en horarios laborales.

En este sentido, 98% de las oficinas considera transmitir los partidos del Mundial, de acuerdo con el sondeo Presupuestos de incrementos y tendencias de prácticas de RR.HH en México, realizado por WTW.

Sin embargo, llevar a cabo esta actividad requiere planeación. Aunque para que estas iniciativas sean gratificantes, es importante evitar dinámicas que excluyan a quienes no les gusta el futbol o prefieren otro tipo de actividades.

Cómo organizar actividades sin excluir a nadie

Un error es que las actividades relacionadas con el Mundial dentro de las organizaciones como quinielas, dinámicas, sorteos o simplemente ver el partido se den sólo entre departamentos o equipos.

Consuelo Zermeño, consultora en cultura organizacional en CZ más Liderazgo de corazón, explica que se dan muchos casos en que la organización se hace por áreas o entre equipos, pero esto puede provocar que otros colaboradores se sientan excluidos.

La especialista puntualiza que cuando las actividades se organizan en la empresa, se fortalece el sentido de pertenencia.

Donde se debe poner mayor atención es en incluir a la gente, en no hacerlo por departamentos, que sea un tema de la empresa para que las personas se sientan incluidas.

Aunque hay ciertas dudas sobre si es bueno o no ser flexible con la transmisión de los partidos en horario laboral, Emmanuel Martínez, profesor de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que los espacios de trabajo con ambientes positivos pueden ser un factor de integración de equipos.

“Cuando las organizaciones optan por restringir o prohibir ver partidos, el efecto es contraproducente. Al prohibirnos algo, es lo primero que queremos hacer. En esos casos, las personas buscan alternativas: ver el juego a escondidas, usar audífonos o seguir transmisiones desde el celular, lo que genera más distracciones y un peor clima laboral”, expresa Emmanuel Martínez por medio de la Gaceta UNAM.

Por ello, permitir espacios controlados para seguir los partidos reduce las distracciones y fortalece el clima laboral.

¿Qué pasa con las personas que no quieran participar?

Una situación frecuente durante eventos deportivos como el Mundial o los Juegos Olímpicos, es el desinterés de algunos colaboradores que prefieren no participar en las dinámicas.

Consuelo Zermeño aconseja ofrecer alternativas que permitan la convivencia sin la necesidad de ver los partidos, como actividades recreativas o dinámicas de integración más amplias.

De hecho, el 52% de las empresas mexicanas realizará alguna actividad relacionada con el torneo, como concursos o actividades que favorezcan la convivencia.

Asimismo, un error que deben evitar las organizaciones es obligar a los colaboradores a participar en dinámicas de integración. “Hay que ser considerados también con la gente que decida no participar”.

Los especialistas coinciden en que el éxito de estas iniciativas no depende tanto del futbol, sino en la capacidad de las organizaciones al crear espacios amigables.