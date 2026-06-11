Israel fue responsable de más del 50% de las muertes por armas explosivas en 2025: AOAV

Más de la mitad de las muertes por armas explosivas ocurridas en 2025 se atribuyen al ejército israelí, que desarrolla -entre otras operaciones- una ofensiva en Gaza desde octubre de 2023, según el informe anual del Observatorio de Armas Explosivas (AOAV, por sus siglas en inglés) recibido el jueves por la AFP.

Al menos 22,600 civiles murieron o resultaron heridos por armas explosivas en 65 países en 2025, según el recuento de esta organización, formada por varias decenas de ONG, que documenta los daños causados en ciudades y zonas pobladas por bombardeos, ataques con drones, minas antipersonales o bombas de racimo.

"El 56% del total de muertes registradas en el mundo se atribuyen a las fuerzas armadas israelíes", destaca el Observatorio.

Las fuerzas israelíes llevan a cabo operaciones militares sobre todo en la Franja de Gaza, en represalia al ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 en su territorio.

Pese al alto el fuego firmado el 10 de octubre de 2025, el territorio palestino sigue siendo escenario de violencias, con ataques israelíes casi a diario.

Otros países en los que la población civil pagó un alto precio son Ucrania, Birmania, Siria y Sudán, donde las fuerzas armadas estatales son "responsables del 85% de todos los incidentes que causan daños a la población civil".

Además de las consecuencias mortales, el uso de armas explosivas en zonas pobladas "desmantela metódicamente el acceso de la población civil a los servicios básicos indispensables para su supervivencia".

"Escuelas, hospitales, convoyes de ayuda, sistemas de abastecimiento de agua y mercados de alimentos son destruidos a un ritmo cada vez mayor", advirtió en un comunicado la directora de defensa de Handicap International, integrante de esta red.