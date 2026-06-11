Las solicitudes semanales de subsidios por desempleo aumentan levemente en EU

El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada, lo que apunta a que el mercado laboral siguió mostrando resistencia a principios de junio.

Las solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo aumentaron en 4,000 a una cifra desestacionalizada de 229,000 para la semana que finalizó el 6 de junio, informó el jueves el Departamento del Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 219,000 solicitudes para la última semana.

Las solicitudes tienden a aumentar al comienzo del verano boreal, ya que algunos estados permiten que el personal no docente solicite prestaciones por desempleo durante las largas vacaciones escolares. El modelo utilizado por el Gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos no siempre refleja estos movimientos.

La economía registró en mayo su tercer mes consecutivo de fuertes aumentos en el empleo, informó el Gobierno la semana pasada. La tasa de desempleo se mantuvo en 4.3%, por tercer mes consecutivo.

Es probable que parte de la fortaleza del crecimiento del empleo se deba al bajo número de despidos. Una encuesta de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) de esta semana mostró que su indicador de empleo cayó en mayo por tercer mes consecutivo, mientras que la proporción de propietarios que planean crear nuevos puestos de trabajo en los próximos tres meses cayó a su nivel más bajo en seis años.

Los economistas afirman que la contratación se ha visto limitada por la incertidumbre política, incluyendo los aranceles a las importaciones del año pasado y ahora la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán. El número de personas que reciben prestaciones por desempleo tras la primera semana de ayuda, un indicador de la contratación, aumentó en 24,000 a 1.795 millones según cifras desestacionalizadas durante la semana que finalizó el 30 de mayo, mostró el informe.

Los estadounidenses sin trabajo están teniendo dificultades para encontrar nuevas oportunidades. El número de personas desempleadas durante 27 semanas o más se disparó en mayo hasta alcanzar el nivel más alto desde diciembre de 2021, mostró la semana pasada el informe de empleo, que es seguido muy de cerca. La duración promedio del desempleo aumentó a 11.6 semanas, la más larga desde noviembre de 2021, frente a las 11.0 semanas de abril.