ILEP reconoce la trayectoria y ética de la ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos

Pocas figuras en el ámbito jurídico logran trascender más allá de los tribunales para convertirse en referentes de integridad, compromiso y servicio público. Ese es el caso de la Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos, cuya trayectoria fue reconocida con uno de los más altos honores académicos: el Doctorado Honoris Causa otorgado por el Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado (ILEP).

La ceremonia, celebrada en el Hotel Barceló Reforma de la Ciudad de México, reunió a destacados juristas, académicos, servidores públicos y estudiantes para rendir homenaje a una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al fortalecimiento de la justicia mexicana, la defensa de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho.

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El reconocimiento fue entregado por el rector de ILEP, Dr. Iván Vega Rico, quien destacó la trascendencia de la labor realizada por la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Igualmente, se reconoció su contribución al desarrollo de una cultura jurídica basada en los principios constitucionales, la democracia y el acceso efectivo a la justicia.

Más que una ceremonia protocolaria, el evento se convirtió en un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta actualmente el sistema jurídico mexicano.

Previo a la investidura, se llevó a cabo un conversatorio académico en el que especialistas del derecho analizaron temas fundamentales relacionados con la función jurisdiccional, la protección de los derechos humanos y la evolución de las instituciones de justicia.

Las intervenciones de los expertos permitieron contextualizar la importancia de una trayectoria como la de Luna Ramos, caracterizada por la construcción de criterios jurisprudenciales que han contribuido al fortalecimiento de los derechos fundamentales y al acceso equitativo a la justicia para miles de ciudadanos.

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A lo largo de su carrera, la jurista se ha distinguido por su rigor técnico, independencia judicial y compromiso con los valores democráticos.

Su paso por la Suprema Corte dejó una huella significativa en la evolución del derecho mexicano, impulsando resoluciones y criterios que hoy forman parte esencial de la vida institucional del país.

Durante el acto, diversos asistentes coincidieron en que la homenajeada representa un ejemplo para las nuevas generaciones de abogados y abogadas, no solo por sus conocimientos jurídicos, sino también por la ética y responsabilidad con las que ejerció cada una de sus funciones públicas.

Al recibir la distinción, la Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos expresó su agradecimiento y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes se preparan para ejercer la profesión jurídica.

Destacó la importancia del estudio permanente, la ética profesional y el compromiso social como pilares fundamentales para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar el respeto a la dignidad humana.

“La justicia es mucho más que una aplicación de normas, es una vocación que exige sensibilidad, prudencia, independencia, valentía y profundo respeto por la dignidad humana”, mencionó Beatriz Luna respecto a lo que aprendió a lo largo de su carrera judicial.

El reconocimiento también refleja la visión del Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado de impulsar la excelencia académica y promover el liderazgo basado en el conocimiento, los valores y la responsabilidad social.

En tiempos donde la confianza en las instituciones resulta fundamental para el desarrollo de las sociedades, reconocer trayectorias ejemplares como la de Margarita Beatriz Luna Ramos no solo honra una carrera excepcional, sino que también inspira a las futuras generaciones a construir una justicia más sólida, humana y cercana a la ciudadanía.