El Plan México tiene avances, pero Ebrard no sabe cuánto le falta

En la Mañanera de ayer, Laura Poy, de El Sol de México, le hizo al secretario Marcelo Ebrard una pregunta puntual: “¿en qué porcentaje de avance se encuentra el Plan México respecto a sus metas finales? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Cuánto porcentaje hemos alcanzado?” Ebrard no dio el porcentaje. En cambio, lanzó su propia pregunta: “¿Qué sería de México si no tuviera su Plan México que preparó la presidenta Sheinbaum antes de entrar al gobierno? ¿En dónde estaríamos ahorita?” Y respondió con cinco afirmaciones. Algunas ciertas. Otras, no.

Primero: “tenemos un ritmo de inversión extranjera directa muy elevado.” Cierto. La IED alcanzó 23,591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, cifra récord. Segundo: “la inflación va a la baja”. Cierto. Tercero: “las exportaciones automotrices están teniendo una diversificación... hay un proceso de ajuste favorable”. Falso. Las importaciones estadounidenses de autos y autopartes mexicanas cayeron 11% en el primer trimestre, contracción de casi 5,000 millones de dólares. No es diversificación: es pérdida de mercado. Cuarto: sin el Plan México “no habría anuncios como los que estamos teniendo”. Parcialmente cierto, como lo demuestran las presentaciones de esa mañana. Quinto: sin el Plan México “haría una caída del empleo muy pronunciada”. Los datos dicen lo contrario: México ha perdido 230,000 empleos formales en los últimos 12 meses. La caída pronunciada ya ocurrió.

Sobre los anuncios, los hechos ayer los respaldan parcialmente. Pedro Rivas, vicepresidente de Mercado Pago México, anunció una inversión de 4,600 millones de dólares en 2026 con 8,500 nuevos empleos directos. Jimena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio, informó de 22 proyectos autorizados de 2,000 millones de pesos o más. El doctor Víctor Hugo Borja Aburto reportó que COFEPRIS redujo sus tiempos de resolución de 100 a 24 días. Y José Antonio Merino, de la Agencia de Transformación Digital, presentó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, que sustituye 7 licencias obligatorias por 6 avisos y 1 sola licencia, reduce los requisitos para abrir un negocio de 63 a 10 y el tiempo de espera de 60 días a apertura inmediata, y ya opera en 71 municipios con meta de llegar a 100, los que concentran el 50% del empleo nacional, antes de que termine junio. Es, de todos los anuncios, el de mayor potencial: si se extiende a todo el país, facilitará significativamente la creación de empresas micro, pequeñas y medianas formales. Pero un anuncio es una promesa, no producción ni empleo de hoy.

Lo mismo aplica al crecimiento. Ebrard afirmó que sin el Plan “estaríamos en menos algo en crecimiento”. El PIB creció apenas 0.4% anual en el primer trimestre de 2026, la décima parte de lo proyectado. La inversión privada cayó 4.5% solo en enero. La inversión fija bruta acumula 17 meses consecutivos de caída y está 10% por debajo de sus niveles de mediados de 2023. Si esto es el resultado del Plan, la pregunta de Poy sigue sin respuesta.

Ebrard sabe todo esto. Por eso no respondió con números: porque los números no le favorecen. Un secretario de Economía que domina su tablero de metas no necesita refugiarse en escenarios hipotéticos. Los usa quien no quiere, o no puede, mostrar los reales.

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