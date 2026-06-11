Derrama del Mundial 2026 no llega a todos, negocios cercanos al estadio prevén bajas ventas

A pesar de que se espera una derrama económica de 26,985 millones de pesos en la Ciudad de México durante el Mundial 2026, de acuerdo con la Coparmex, los pequeños negocios que están alrededor del Estadio Ciudad de México no ven un panorama favorable.

Comerciantes de la zona coinciden en que las medidas de seguridad y control de accesos podrían jugar en su contra. Maria Pavlova Peña, dueña de Mi Chingón Homero, explica que los controles de acceso al estadio y el cerco de seguridad de 1.5 kilómetros establecido por la FIFA limitará el flujo de personas en la zona, lo cual impactará en las ventas del negocio, por lo que no prevé un repunte significativo durante los días de partido.

Esperábamos que hubiera más visitantes, pero la realidad es que hay menos, porque no hay acceso a kilómetro y medio alrededor para personas que no tengan boleto o comprobante de domicilio”.

Lo mismo considera Oscar Hernandez, de Tortas Estadio, quien señala que la baja en ventas comenzó desde meses atrás, cuando las obras de repavimentación en la zona los obligaron a cerrar durante varias semanas.

Oscar recuerda imágenes de mundiales pasados, donde se veía la fiebre mundialista en las calles, pero esta edición no cree que se vea algo similar, solo pide a las autoridades que les permitan ven y disfrutar del evento.

Tenemos una visión grande para ese día en cuanto a ventas. Sólo esperamos ese día divertirnos y que la gente que llegue de otros lados se lleve una bonita expectativa de México”.

Asimismo, Francisco Álvaro, de Tumbalá Café dice que el panorama durante los días de partido tampoco luce favorable, por las restricciones de acceso; sin embargo, es una oportunidad en los días posteriores, cuando visitantes podrían acercarse a conocer el estadio y recorrer la zona.

Por ello, decidió ajustar su oferta y creó presentaciones especiales de café en grano, con la finalidad de que los turistas puedan llevarse café orgánico de Chiapas a sus hogares. También incorporó detalles alusivos al futbol en sus productos y adaptó su local con temática mundialista, con la intención de atraer clientes más allá de los días de juego. Estrategias ante un escenario incierto

Ante este contexto, iniciativas como Ola México han buscado preparar a los negocios para aprovechar el evento. Mario Romero, director de Impact Hub Ciudad de México, explica que parte de las capacitaciones se han enfocado en diseñar promociones ágiles y productos fáciles de vender en momentos de alta demanda.

Una prueba reciente fue durante la reinauguración del estadio, donde se vio que debido a las restricciones de accesos los negocios no tuvieron buenas ventas, y lo mismo se espera cuando inicie el Mundial, pues solo se dejará pasar a personas que tengan boleto y a vecinos.

Por ello se pensó entregar flayers promocionales del negocio al ingreso del partido, invitando a los aficionados a pasar al salir del partido, lo cual puede ser una oportunidad de venta.

Con este antecedente, varios negocios comienzan a ajustar expectativas. Más que apostar todo a los días de partido, algunos buscan diversificar sus ingresos, atraer clientes en días previos o posteriores, y mejorar la experiencia de quienes sí logren llegar.

El Mundial traerá visitantes y atención internacional, pero para los pequeños negocios en la zona, el reto será encontrar cómo integrarse a esa derrama en medio de restricciones que, por ahora, parecen jugar en su contra.