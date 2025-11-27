Bolsa mexicana cierra con pérdidas; acciones de Peñoles lideraron el descenso

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales bajaron en una sesión de poco movimiento por el cierre de los mercados financieros en Estados Unidos debido al feriado de Acción de Gracias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 0.95% a un nivel de 62,644.05 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cedió 0.91% a 1,245.64.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la pérdida de la minera Industrias Peñoles, con 2.38% menos a 760.53 pesos, seguida por la Cemex, con 2.22% a 18.91 pesos, y Alsea, que descendió 1.94% a 48.93 pesos.

Hoy el INEGI dio a conocer que México tuvo un superávit de 1,411 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada de octubre. Ayer, el Banco de México dijo que bajó las expectativas de crecimiento de la economía en 2025 a 0.3% desde 0.6 por ciento.