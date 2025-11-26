Lectura 2:00 min
Bolsa mexicana cierra estable; Industrias Peñoles lidera las ganancias
Pese a un inicio de jornada en positivo, los índices moderaron sus movimientos, antes de una sesión que se anticipa de reducida actividad por un feriado en EU.
Las bolsas de valores de México cerraron con pocos cambios las negociaciones de media semana. Pese a un inicio de jornada en positivo, los índices moderaron sus movimientos, antes de una jornada que se anticipa de reducida actividad por un feriado en Estados Unidos.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió un marginal 0.04% a 63,242.71 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.06% a 1.257,02.
Al interior del índice de referencia, se observaron comportamientos mixtos. Las acciones de la minera Industrias Peñoles sobresalieron, con un avance de 3.77% a 779.04 pesos. En las pérdidas, el peor desempeño fue para Quálitas, que perdió 3.33% a 180.66 pesos.
La renta variable en México subía más temprano por cuarta jornada consecutiva, apoyada en expectativas de un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre. La ganancia se redujo a la espera de una sesión de poca actividad por un feriado estadounidense.
En información local, el Informe Trimestral del Banco de México mostró un ajuste a la baja de expectativas para el crecimiento de la economía en 2025 a 0.3% desde 0.6% previo. Banxico también bajó su estimación de inflación a 3.5% al cierre del año frente a 3.7% previo.