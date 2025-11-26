Bolsa mexicana cierra estable; Industrias Peñoles lidera las ganancias

Las bolsas de valores de México cerraron con pocos cambios las negociaciones de media semana. Pese a un inicio de jornada en positivo, los índices moderaron sus movimientos, antes de una jornada que se anticipa de reducida actividad por un feriado en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió un marginal 0.04% a 63,242.71 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.06% a 1.257,02.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, se observaron comportamientos mixtos. Las acciones de la minera Industrias Peñoles sobresalieron, con un avance de 3.77% a 779.04 pesos. En las pérdidas, el peor desempeño fue para Quálitas, que perdió 3.33% a 180.66 pesos.

La renta variable en México subía más temprano por cuarta jornada consecutiva, apoyada en expectativas de un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre. La ganancia se redujo a la espera de una sesión de poca actividad por un feriado estadounidense.

En información local, el Informe Trimestral del Banco de México mostró un ajuste a la baja de expectativas para el crecimiento de la economía en 2025 a 0.3% desde 0.6% previo. Banxico también bajó su estimación de inflación a 3.5% al cierre del año frente a 3.7% previo.