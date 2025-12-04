Bolsa mexicana cae tras apertura positiva; acciones de Becle lideran los descensos

Las bolsas de valores de México muestran retrocesos en las operaciones de este jueves. Los índices locales bajan, tras un inicio de jornada en terreno positivo, mientras los mercados evalúan los datos estadounidenses en busca de claridad sobre la política monetaria.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, pierde 0.25% a 63,440.10 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.17% a 1,260.05.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Destaca la caída de la compañías de bebidas Becle, con 2.30% menos a 21.20 pesos, seguida por las de las aeroportuarias OMA, con 1.31% a 234.77, y GAP, con 1.28% a 418.08 pesos.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar aún señales de un deterioro del mercado laboral, pero sin alterar las apuestas de recorte a las tasas.

Según la herramienta FedWatch, un recorte de 25 puntos base a la tasa de la Reserva Federal en la reunión de la próxima semana sería 87% probable. Las apuestas se han fortalecido tras datos que mostraron ayer una fuerte e inesperada caída en las nóminas privadas.