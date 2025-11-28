Bolsa mexicana avanza levemente en última sesión de noviembre; destaca Cemex

Las bolsas de valores de México muestran ligeras ganancias en la última sesión del mes. Los índices suben, en una sesión de pocos negocios, ya que el feriado estadounidense por Día de Acción de Gracias se extenderá hoy con un cierre de jornada más temprano.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.41% a 62,954.88 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.36% a 1,251.27.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destaca Cemex, con una mejora de 2.27% a 19.35 pesos, seguida de FEMSA, con 1.75% a 174.55, además de la minera Industrias Peñoles, que avanza 1.13% a 769.15 pesos.

El mercado accionario local extiende levemente su repunte acumulado de la semana, con una variación de alrededor de 1.60% en el periodo. En el mes, el S&P/BMV IPC perfila una mejora moderada de 0.24%, mientras espera catalizadores de cara al cierre del año.