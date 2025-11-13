Bolsa mexicana avanza levemente tras toma de utilidad; destaca OMA

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias moderados la mañana de este jueves. Los índices bursátiles locales suben, tras una sesión de fuertes pérdidas, en un mercado animado por el final del cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.39% a 63,436.21 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.25% al nivel de 1,262.79 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos del operador de aeropuertos OMA, con 1.38% a 242.86 pesos, la compañía de infraestructura PINFRA, con 1.38% también a 254.89 pesos, y Genomma Lab, que gana 1.28% a 18.15 pesos.

"La reducción temporal del riesgo político en Estados Unidos podría sostener el apetito por los activos de riesgo de corto plazo, aunque podría cambiar en cuanto empiecen a dar a conocer los datos económicos (aplazados por el cierre)", destacaron analistas de CopKapital.

Los índices locales cayeron con fuerza ayer, desde un máximo récord, en una toma de utilidad. Pese al descenso, el S&P/BMV IPC acumula en el año un rendimiento cercano a 28 por ciento.