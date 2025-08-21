Bolsa mexicana avanza impulsada por Peñoles; acciones de Herdez se disparan 31.5%

Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias las negociaciones del jueves. Empujados principalmente por las acciones de Peñoles, los índices subieron, en una sesión con una inyección de ánimo especial para Herdez, que encabezó las ganancias de la plaza.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.76% a 58,663.97 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), también subió 0.76% con 1,174.75 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Sobresalió Industrias Peñoles, con una ganancia de 2.79% a 550.39 pesos, seguidas por las de Asur, con 2.33% a 617.13 pesos, y Arca Continental, embotelladora, con 2.31% a 202.38 pesos.

Fuera del índice de referencia destacó el avance de las acciones de Grupo Herdez, con una ganancia de 31.47% a 72.56 pesos, tras informar que desinvirtió la mitad su participación en McCormick. Su fuerte movimiento llevó a la bolsa a suspender por momentos la acción.

Los inversionistas recibieron hoy las actas de la reunión del Banco de México, que mostraron inclinación hacia un recorte de 25 puntos base en su próxima reunión. En el aspecto global, el mercado atenderá mañana a un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.