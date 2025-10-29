BMV registra un nuevo máximo de cierre y gana 27.71% en lo que va del año

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias y nuevos máximos la sesión de este miércoles. En una jornada marcada por un ajuste a la tasa de interés en Estados Unidos y tras el fin de la temporada local de reportes, la bolsa local extendió su sólido desempeño.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.89% a 63,352.85 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se movió 0.83% al nivel de 1,260.28 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Orbia, con un ganancia de 7.37% a 17.91 pesos, seguido de la minera Grupo México, con un avance de 6.19% a 165.65 pesos, y PINFRA, con una mejora de 3.86% a 249.96 pesos.

Volaris cae con fuerza

No todo fue positivo, pues las acciones de la aerolínea Volaris cayeron 4.69% a 11.99 pesos luego de que el gobierno de Estados Unidos informó que revocó la aprobación de 13 rutas de firmas mexicanas a su territorio y que canceló vuelos combinados de pasajeros y de carga.

Sólido rendimiento anual

A pesar de esto, la plaza mantiene un desempeño positivo. Sólo en lo que va de la semana, el índice S&P/BMV IPC acumula una ganancia de 2.61%, mientras que octubre avanza 1.73%. El rendimiento en el año de la referencia es destacado, con una mejora de 27.71 por ciento.