BMV opera con ganancias y perfila un avance de casi 1%; destacan acciones de América Móvil

Las bolsas de valores de México iniciaron con avances las negociaciones de este jueves. Los índices bursátiles locales suben por tercera jornada consecutiva, mientras los inversionistas revisan datos locales de inflación y esperan el anuncio de tasas del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.92% a 57,682.59 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.77% hasta 1,158.47 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca el gigante América Móvil, de Carlos Slim, con 3.68% más a 17.45 pesos, Alfa, con 3.01% a 14.01 pesos, y la minera Industrias Peñoles, que avanza 2.86% a 564.03 pesos.

El S&P/BMV IPC subió 0.14% ayer, pero este jueves las compras son apoyadas por la apuesta sobre una tasas de interés más baja. "Los indicadores técnicos mantienen las señales positivas, respaldados por la expectativa de menores tasas de interés", destacó CopKapital.