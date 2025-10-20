BMV inicia la semana con una ligera caída; la aseguradora Quálitas lideró los descensos

Las bolsas de valores de México cerraron las negociaciones de este lunes con una ligera pérdida. Los índices cayeron en un mercado atento a la temporada local de resultados del 3T, mientras se espera también información sobre la relación entre China y Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 0.12% y cerró con 61,672.35 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.15% a 1.228,38 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia se observaron comportamientos mixtos. Las pérdidas fueron encabezadas por las acciones de la aseguradora Quálitas, con 3.03% a 157.3 pesos, mientras que en los avances, destacaron los títulos de Grupo Televisa, con 2.85% en 9.03 pesos.

Los inversionistas siguen con atención la temporada de reportes trimestrales, pero también se mantienen atentos a la información sobre la relación comercial entre Estados Unidos y China, mientras se mantienen las dudas por el shutdown del gobierno federal estadounidense.