Lectura 1:00 min
BMV inicia la semana con una ligera caída; la aseguradora Quálitas lideró los descensos
La aseguradora Quálitas encabezó las pérdidas al interior del índice S&P/BMV IPC, mientras que los títulos de Grupo Televisa sobresalieron en las ganancias.
Las bolsas de valores de México cerraron las negociaciones de este lunes con una ligera pérdida. Los índices cayeron en un mercado atento a la temporada local de resultados del 3T, mientras se espera también información sobre la relación entre China y Estados Unidos.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 0.12% y cerró con 61,672.35 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.15% a 1.228,38 unidades.
Al interior del índice de referencia se observaron comportamientos mixtos. Las pérdidas fueron encabezadas por las acciones de la aseguradora Quálitas, con 3.03% a 157.3 pesos, mientras que en los avances, destacaron los títulos de Grupo Televisa, con 2.85% en 9.03 pesos.
Los inversionistas siguen con atención la temporada de reportes trimestrales, pero también se mantienen atentos a la información sobre la relación comercial entre Estados Unidos y China, mientras se mantienen las dudas por el shutdown del gobierno federal estadounidense.