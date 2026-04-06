Lectura 1:00 min
Ucrania propone a Rusia una tregua en los ataques contra objetivos energéticos
Volodimir Zelenski afirmó estar dispuesto a dejar de atacar los sectores energéticos si Rusia hace lo propio.
Ucrania transmitió a Rusia, a través de mediadores estadounidenses, una propuesta de tregua en los ataques contra objetivos energéticos, anunció este lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Si Rusia está dispuesta a dejar de atacar nuestro sector energético, nosotros estaremos dispuestos a responder de la misma manera", expresó Zelenski en un discurso.
"Esta propuesta, transmitida a través de los estadounidenses, ha sido comunicada a la parte rusa", añadió.