Guerra en Oriente Medio ralentizará crecimiento mundial, advierte la jefa del FMI

La guerra en Oriente Medio provocará ⁠una aceleración de la inflación y una ralentización del crecimiento mundial, dijo a Reuters la directora ⁠gerente del Fondo Monetario Internacional, ⁠antes de la publicación de las nuevas previsiones sobre la economía que la institución prevé para la próxima semana.

De no ser por la guerra, el FMI habría previsto un ligero repunte en sus previsiones de crecimiento mundial, que se situarían en el 3.3% en 2026 y el 3,2% en 2027.

"Si no hubiéramos tenido esta guerra, habríamos visto una ligera revisión al alza de nuestras previsiones de crecimiento. En cambio, ahora todo apunta a un aumento de los precios y a un crecimiento más lento", dijo el lunes Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Incluso un pronto fin de las hostilidades y una recuperación bastante rápida darían lugar a ⁠una revisión a la baja "relativamente ⁠pequeña" de la ⁠previsión de crecimiento y a una revisión al alza de ⁠su previsión de inflación, señaló. Si la guerra se prolongara, el efecto sobre los precios y la actividad económica sería mayor, añadió.

Georgieva señaló que el FMI había recibido solicitudes de ayuda financiera de algunos países, pero no los mencionó.

El FMI podría ampliar ⁠algunos programas de préstamo existentes para satisfacer las necesidades de los países, agregó.