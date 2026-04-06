Amazon presume acuerdo con el Servicio Postal de EU para entrega de paquetes

Amazon.com anunció el lunes que alcanzó ⁠un nuevo acuerdo con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) sobre la entrega de paquetes.

Fuentes consultadas ⁠por Reuters indicaron que ⁠el acuerdo supondrá que Amazon, que es el mayor cliente individual del Servicio Postal estadounidense, mantenga alrededor del 80% de sus entregas actuales con el Servicio Postal, lo que equivale a más de 1,000 millones de paquetes al año.

El plan de Amazon de sustituir al Servicio Postal por su propio servicio de entrega en Estados Unidos suponía una amenaza existencial para la agencia postal, que cuenta con un presupuesto de aproximadamente 80,000 millones de dólares.

Amazon representaba 6,000 millones de dólares en ingresos anuales, según dos personas familiarizadas con el acuerdo comercial.

"Nos complace haber alcanzado un nuevo acuerdo con el USPS que refuerza nuestra larga colaboración y nos ⁠permitirá seguir apoyando juntos a nuestros ⁠clientes y comunidades", ⁠dijo Amazon en un comunicado.

Antes, Amazon había criticado los planes ⁠de USPS de subastar el acceso a su red de reparto de última milla. La empresa minorista había amenazado con recortar en al menos dos tercios su negocio de reparto con el Servicio Postal, que atraviesa dificultades económicas, informó Reuters el mes ⁠pasado.

USPS no hizo comentarios de inmediato.