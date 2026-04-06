Peso mexicano avanza frente al dólar ante expectativas de alto el fuego en Oriente Medio

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la primera sesión de esta semana. La divisa local ganó terreno impulsada por un mayor apetito por activos de riesgo en el mercado ante la expectativa de un acuerdo que pause las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.7669 unidades por dólar. Contra una referencia de 17.8616 unidades de LSEG el viernes, sin el cierre oficial del Banco de México (Banxico) por feriado, el peso ganó 9.47 centavos, equivalentes a 0.53 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.8855 unidades y un nivel mínimo de 17.7479. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, cedía 0.04% a 99.98 unidades.

"El movimiento se explica por una recuperación táctica del apetito por riesgo. Pero la ganancia es frágil y el máximo de 17.92 pesos registrado temprano refleja el nerviosismo persistente ante el ultimátum de Trump", dijo Felipe Mendoza, Analista de EBC Financial Group.

Mensajes encontrados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado apenas el fin de semana con desatar un "infierno" en Irán si no se logra un acuerdo para reanudar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, fundamental para comerciar petróleo, antes del miércoles.

El gobierno iraní afirmó en comunicación oficial que busca un fin definitivo a la guerra, pero se opuso a la condición de Trump de reabrir el estrecho de Ormuz. Ambas partes están revisando un plan impulsado por Pakistán para poner fin a su conflicto de cinco semanas.

"Se mantienen los mensajes encontrados. Trump ha lanzado amenazas con una narrativa más agresiva y Teherán indicó que cualquier persona racional requeriría de garantías para negociar un alto al fuego", destacó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

"En lo que va del mes, el mayor volumen operado se ubica en la zona de 17.86 pesos por dólar, misma que, desde mi perspectiva, fungirá como la resistencia de corto plazo. A la baja, la zona de 17.60 unidades es el primer soporte para la cotización", añadió Cruz Tapia.

Semana de minutas

Los operadores esperan esta semana información clave para anticipar trayectorias de política monetaria. Está previsto que la Reserva Federal estadounidense y que el Banco de México publiquen, respectivamente, las minutas de sus más recientes encuentros.

En ⁠su decisión de marzo, el Banxico retomó su ciclo de flexibilización monetaria, sorprendiendo a los economistas que esperaban que mantuviera la tasa sin cambios, como lo hizo la Reserva Federal, que dejó intacta su previsión de un solo ajuste de tasa para este año.