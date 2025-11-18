BMV Y BIVA retroceden y marcan su cuarta jornada con pérdidas

Las bolsas de valores mexicanas cerraron a la baja la sesión de este martes, tras el fin de semana largo por el feriado en el país, en un contexto en el que los inversionistas se mantienen a la espera de nueva información económica tanto en México como en Estados Unidos.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.55% y finalizó en 61,984.45 puntos, mientras que el FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) cayó 0.54% para ubicarse en 1,235.37 unidades, según datos definitivos de cierre.

Con estos resultados, ambos referentes accionarios acumularon su cuarta jornada consecutiva con pérdidas, algo que no ocurría desde junio.

Dentro del S&P/BMV IPC, las mayores ganancias fueron para Genomma Lab, con un avance de 1.76%; Quálitas, la mayor aseguradora de autos del país, que subió 1.37%; y América Móvil, del magnate Carlos Slim, que ganó 1.13 por ciento.

En contraste, las bajas estuvieron encabezadas por la minera Grupo México, que retrocedió 3.01%, seguida de Banco del Bajío, con una caída de 2.76%, y Grupo Televisa, que perdió 2.72 por ciento.

En el ámbito local, los inversionistas aguardan la publicación de las minutas de la última reunión del Banco de México, previstas para el jueves, así como la divulgación del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre, programada para el viernes.

A nivel internacional, también se esperan datos laborales en Estados Unidos, que podrían ofrecer señales sobre la postura de política monetaria que adoptará la Reserva Federal en su reunión de diciembre. Según la herramienta FedWatch de CME Group, las probabilidades de que la Fed mantenga sin cambios la tasa de interés se sitúan por encima del 50 por ciento.