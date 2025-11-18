Peso se debilita ante el dólar en medio de expectativas económicas

El peso mexicano se depreció frente al dólar la jornada del martes, luego del fin de semana largo por el día feriado en México, en un contexto de mayor aversión al riesgo entre inversionistas que esperan la divulgación de datos clave en México y Estados Unidos esta semana.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró en 18.3390 pesos por billete verde, lo que representó una depreciación de 0.16%, equivalente a 2.88 centavos respecto del cierre del viernes.

“Hoy, el tipo de cambio presentó una corrección bajista después de haber sido impulsado al alza por el poco volumen ante el feriado en México, mientras aumenta la cautela entre los inversionistas y se modera el apetito por el riesgo”, explicó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Grupo Financiero Monex.

En tanto, el índice dólar (DXY), que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de monedas principales, revirtió sus ganancias iniciales y retrocedió 0.03% para ubicarse en 99.56 unidades.

Además, los inversionistas se mantienen atentos a la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos, en busca de señales sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed).

“Hacia el overnight, prevemos que el tipo de cambio se mueva entre 18.30 y 18.43 pesos por dólar, considerando la reactivación del mercado mexicano y más volumen en las operaciones, así como una agenda económica vacía en México mañana”, señalaron analistas de Monex Casa de Bolsa al cierre.