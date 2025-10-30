BMV y BIVA bajan por primera vez en la semana

El mercado de valores mexicano finalizó con pérdidas el jueves, retrocediendo desde máximos históricos y cortando tres días al alza, luego de que el Inegi diera a conocer el dato oportuno del PIB del tercer trimestre en México.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, perdió 0.73% para operar en 62,889.86 puntos, en tanto que el FTSE Biva, o el indicador más representativo del segundo mercado de valores en el país, cayó 0.74% para ubicarse en 1,250.95 enteros.

“Hay un sentimiento muy optimista en empresas de construcción, mineras y financieras; sin embargo, una visión conservadora en empresas de consumo (alimentos, bebidas, autoservicio y proximidad)”, escribieron analistas de Monex en un reporte. “Se mantiene la visión global de flujos hacia mercados emergentes, recordando que este aspecto estructural ha generado una tracción positiva para el mercado desde mayo”.

La sesión estuvo marcada por datos que mostraron que la economía de México se contrajo 0.3% en el tercer trimestre a tasa anual, ante el desplome de la industria.

El peso retrocedió

El peso se depreció frente al dólar en las operaciones del jueves. La divisa local retrocedió por un fortalecimiento del billete verde y luego de darse a conocer cifras que mostraron una contracción de la economía de México en el tercer trimestre.

El tipo de cambio se depreció 0.42% y se ubicó en 18.5476 pesos por dólar, su nivel más débil en tres semanas. La moneda acumuló su tercera sesión perdiendo frente a un dólar fortalecido, debido a que la Fed enfrió las expectativas de otro recorte de tasas antes de fin de año.

Los operadores seguían ajustando sus posiciones después de que el presidente de la Fed dijo que los mercados no deberían pensar que otro recorte de tasa este año.