BMV avanza ante un mayor apetito por activos de riesgo en los mercados

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias este lunes. Los índices locales suben, en línea con sus pares del exterior, ante un mayor apetito por riesgo en mercado ante señales de alivio en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, avanza 0.60% a 61,509.59 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.70% a 1,226.48 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones del conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, con 4.57% a 126.77 pesos, seguidas por las de Genomma Lab, con una ganancia de 4.54% a 18.42.

Los inversionistas se animan con señales de alivió en las recientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Sus representantes económicos alcanzaron un marco de acuerdo de cara a la reunión que tendrán Donald Trump y Xi Jinping esta semana.

Los inversionistas también siguen atentos a la temporada de resultados del tercer trimestre. En esta jornada destacan las cifras de dos valores importantes, la aerolínea Volaris y la financiera Banco del Bajío, que divulgarán sus resultados después del cierre de sesión.