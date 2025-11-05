BMV avanza con fuerza y registra un máximo histórico

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes ganancias las negociaciones de este miércoles. Los índices locales subieron y cerraron con máximos récord, tras la publicación de un reporte de nóminas privadas que resultó mejor a lo esperado en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales mas negociadas, avanzó 1.58% a 63,378.51 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 1.47% a 1,262.77 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores subieron. Destacó el avance en las acciones de la operadora de aeropuertos OMA, con 7.66% más a 249.09 pesos, seguido por Televisa, con 5.37% a 10.39 pesos, y Grupo México, con 4.01% a 158.46.

En el aspecto local, la inversión fija bruta cayó 2.7% en agosto frente al dato de julio. También resaltaba la espera antes de que el Banco de México divulgue mañana su decisión de política monetaria. Los analistas esperan un recorte de 25 puntos base en su tasa clave.