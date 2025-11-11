BMV alcanza un nuevo máximo por expectativas de un fin al cierre de gobierno de EU

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los índices accionarios locales suben y marcan máximos, apoyados por las expectativas de que el cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos termine pronto.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.82% a 63,608.28 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.76% a 1,267.54 puntos.

TradingviewS&P/BMV IPC

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de Grupo Financiero Inbursa, con 1.97% más a 44.54 pesos, seguidas de los de Regional, con 1.84% a 141.36, y Grupo Carso, con 1.83% a 132.23.

El Senado estadounidense aprobó ayer lunes un acuerdo que restablecería la financiación del gobierno federal y pondría fin al paro parcial de actividades más largo en la historia del país. Después de 41 días, las oficinas de estadísticas oficiales volverían a trabajar.