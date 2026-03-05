Bitcoin retrocede más de 3% y ronda los 71,000 dólares por impacto de la guerra

El bitcoin retrocede este jueves luego del repunte que ayer lo llevó a subir más de 8% luego de la apertura de los mercados estadounidenses que envío a la criptomoneda a caer cerca de 3.8% alrededor de los 70,800 dólares por unidad.

La medida se produce a la par de la caída de las acciones estadounidenses reflejadas en los principales índices bursátiles de Wall Street, ya que el conflicto armado en Oriente Medio muestra pocas señales de llegar a una rápida conclusión. El Dow Jones caía más de 2%, El S&P 500 cerca de 1.3%, y el Nasdaq caía 1.2 por ciento.

El Bitcoin "aún no está fuera de peligro," dijo Arthur Hayes, CIO del gestor de activos con sede en Hog Kong Maelstrom, quien señaló que a pesar del repunte del criptoactivo alrededor de los 74,000 dólares aun queda por ver si el rebote continuará.

En lo que va del año el Bticoin aún se ubica por debajo del nivel de cierre de 2025, con loque registra un rendimiento negativo de 19% en lo que va del año.

Los operadores hoy también podrían estar retirando algunas fichas antes del informe clave de empleo en Estados Unidos para febrero que se publicará el viernes. Los datos económicos recientes han reporta alzas en su mayoría, reduciendo las probabilidades de un reinicio de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Bryan Tan, operador en el formador de mercado digital Wintermute, señaló que la mejora en los flujos hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF’s) de bitcoin, que han registrado casi 2,000 millones de dólares en entradas en la última semana, junto con la estabilización de los volúmenes de negociación, están apoyando el mercado, mientras que la reacción moderada a las interrupciones alrededor del Estrecho de Ormuz podría dejar espacio para que bitcoin se eleve entre 74,000 y 75,000 dólares.

Contagió al mercado cripto

El mercado cripto siguió la tendencia de la moneda virtual más valiosa del mundo y registró retrocesos en las cotizaciones de criptomonedas y empresas que cotizan en Wall Street.

Ethereum, la segunda moneda más valiosa del mundo, cayó 3.44% por debajo de los 2,100 dólares por unidad. Ripple (XRP) perdió 3% en 1.40 dólares, BNB, la moneda del ecosistema de Binance, bajó 1.86% rondando los 650 dólares.

Solana y Cardano, retrocedieron 4.05% y 4.58%, respectivamente. Dogecoin, el principal memecoin en el mundo, cayó 8.59 por ciento.

Pese al retroceso del mercado cripto, el índice de codicia y miedo, que mide el sentimiento del mercado, subió hasta los 25 puntos señalando “miedo” luego de que ayer se ubicó en 19 unidades marcando “miedo extremo”, según datos de CoinMarketCap.

En tanto que las empresas relacionadas con criptomonedas y listadas en Bolsa los retrocesos fueron generalizados y, en algunos casos, bastante pronunciados.

El desplome más severo lo protagonizó DeFi Dev, que se hundió un 11.70 por ciento. Entre los mineros de Bitcoin y empresas relacionadas con la infraestructura digital CleanSpark retrocedió un 9.47%, mientras que Riot Platforms y Marathon Digital cedieron más de un 7% cada una. Galaxy Digital, firma de inversión centrada en activos digitales, perdió un 8.22 por ciento

Las empresas de servicios y plataformas de intercambio también retrocedieron. Coinbase Global bajó un 3.28%, Robinhood Markets un 3.39%, y eToro junto con Circle Internet registraron descensos más moderados, inferiores a 1 por ciento