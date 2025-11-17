Bitcoin borra ganancias del 2025 y cae a mínimos de siete meses

El bitcoin cayó el lunes por debajo de los 92,000 dólares por primera vez en casi siete meses, borrando completamente las ganancias acumuladas en lo que va de 2025. La presión sobre los activos de riesgo se intensificó ante la disminución de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en su reunión de diciembre.

Según datos de Investing, la mayor criptomoneda por valor de mercado cotizó en 91,896.6 dólares, un retroceso de más de 2.5% en 24 horas y 13% en la última semana.

En el acumulado del año, el bitcoin pierde 1.77%, mientras que desde su máximo de octubre ha caído más de 27 por ciento. Su capitalización de mercado descendió a 1.83 billones de dólares, de acuerdo con datos de CoinMarketCap.

Dave Rosenberg, fundador y presidente de Rosenberg Research, afirmó que el bitcoin se encuentra en "terreno oficial de mercado bajista, tras haber caído más del 20% en poco más de un mes"

“Bitcoin y las criptomonedas generalmente han disfrutado de una correlación positiva con los buenos tiempos en los mercados de valores, por lo que no se han convertido en un activo de valor alternativo para protegerse contra el miedo en otros sectores”, dijo Juan Pérez, director de Operaciones de Monex USA. “Si no hay entusiasmo por asumir riesgos, parece que eso también se traduce en reticencia hacia el bitcoin y similares”, agregó.

El volumen de negociación se duplicó en la última jornada, alcanzando los 114,000 millones de dólares en liquidaciones, según datos de CoinGlass. Además, el mercado experimentó liquidaciones de derivados por cerca de 335 millones de dólares, elevando el total de liquidaciones en el ecosistema cripto a 725 millones en un solo día.

“La caída de los activos digitales refleja una rotación generalizada hacia la aversión al riesgo, impulsada por la convergencia de varios factores macroeconómicos adversos”, explicó Juan León, estratega sénior de Inversiones de la gestora de activos Bitwise.

“El mercado está asimilando una recalibración de las expectativas de liquidez, motivada por una menor probabilidad de un recorte de la tasa de interés en diciembre. Este sentimiento se ve exacerbado por el contagio de la aversión al riesgo derivado de la corrección en el sector de la IA, que se está extendiendo a todos los activos de riesgo”

Los activos de riesgo han estado bajo presión en los últimos días, ya que las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre se han reducido a medida que funcionarios se han inclinado por no adoptar medidas de flexibilización en la política monetaria estadounidense.

ETFs de bitcoin sufren salidas

La presión vendedora no se limita al mercado de criptomonedas. Los ETF de bitcoin al contado han registrado fuertes retiros, en línea con la aversión al riesgo global.

Durante la última semana, los 11 ETF listados en Nueva York reportaron salidas por 492 millones de dólares solo el viernes, y más de 1,100 millones en los últimos siete días.

Aunque estos instrumentos han ganado protagonismo en 2024 y 2025, sus flujos aún no explican por completo el comportamiento del precio. Los ETF de bitcoin al contado representan cerca del 7% de la capitalización total del activo, y la mayor parte del volumen continúa concentrándose en mercados fuera de estos fondos.

Este lunes los ETF bajaron en su comparación anual, en línea con el retroceso del bitcoin. Entre los que más caen destacan Grayscale Bitcoin Trust (-2.95%) y Harshdex Bitcoin (-2.37%).

Otros fondos cotizados en Bolsa como los de Valkyrie, 21Shares, Invesco y Fidelity Wise, retroceden cerca del 1.9 por ciento. Por su parte, Franklin Bitcoin y Bitwise Bitcoin ceden más del 1.8 por ciento.

El iShares Bitcoin de BlackRock pierde 1.79%, seguido por VanEck Bitcoin Trust con 1.73 por ciento. El ETF con menor caída es WisdomTree Bitcoin, con una baja de 1.45 por ciento. (Con información de Reuters)