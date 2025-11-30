Oro registra cuarta alza mensual; plata y cobre tocan máximos históricos

El oro al contado subió 1% a un máximo en dos semanas el viernes, ya que las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre impulsaron la demanda del lingote, mientras que la plata alcanzó un récord.

El oro al contado ganó 1.3% a 4,210.49 dólares la onza, su máximo desde el 14 de noviembre, para registrar un alza semanal del 3.4 por ciento. El lingote registró una mejora del 5% en noviembre, su cuarto avance mensual seguido.

La plata subió a un récord de 56.41 dólares por onza, 5.3% más en la sesión y 15.2% en el mes.

La negociación de futuros se reanudó después de que una interrupción de varias horas en CME Group detuviera la negociación en su plataforma de divisas y en los futuros que abarcan divisas, materias primas, bonos del Tesoro y acciones.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron 1 % a 4,245.70 dólares por onza.

“La expectativa es que vamos a seguir teniendo una economía más lenta de cara a 2026, y es muy probable que la Reserva Federal recorte las tasas, lo que está haciendo que algunos inversionistas vuelvan al oro”, dijo Bart Melek, director global de Estrategia de Materias Primas de TD Securities.

El oro, un activo que no devenga intereses, tiende a funcionar bien en entornos de tasas bajas. Los operadores valoran ahora en más de 85% la posibilidad de un recorte en diciembre, frente al 50% de una semana antes.

El cobre alcanzó el viernes un máximo histórico sobre los 11,200 dólares la tonelada métrica, por una menor oferta del metal fuera de Estados Unidos y la debilidad del dólar. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió hasta 2.5%, a 11,210.50 dólares, superando el máximo histórico de 11,200 dólares del 29 de octubre. Cerró con una ganancia de 2.3%, a 11,188.50 dólares, con un alza semanal del 3.8% y una del 2.8% en noviembre.