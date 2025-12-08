Peso mexicano se deprecia contra el dólar tras tocar su mejor nivel del año

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la primera jornada de la semana. La divisa local cayó tras haber tocado su mejor nivel en lo que va del año, y ante una estabilización en el billete verde, mientras los operadores esperan la reunión de la Reserva Federal.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.2559 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.1824 pesos el viernes, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una pérdida de 7.35 centavos o de 0.40 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.2088 unidades y un nivel mínimo de 18.1577. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis pares de referencia, ganaba 0.10% a 99.09 puntos.

El dólar había perdido terreno la semana pasada, mientras los operadores globales apostaban por un recorte de 25 puntos base a la tasa de la Fed, en su reunión de este miércoles. El precio rebotó al alza, aunque se mantiene dentro de su rango de las últimas jornadas.

"No descarto una mayor depreciación del dólar en las siguientes jornadas, el soporte relevante ahora se ubica en 18 pesos. Los indicadores marcan una zona cercana a la sobreventa, lo que podría atraer flujos compradores", dijo Juan Carlos Cruz, CEO de México Financiero.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, los operadores ven cerca de 90% de probabilidades de que la Fed recorte la tasa al final de su reunión de dos días el miércoles, pero el escenario a futuro es más incierto. El miércoles, la comunicación del banco central será clave.

En el aspecto local, destaca la publicación de un reporte sobre la inflación que podría dar más claridad a la política monetaria del Banxico. Se espera que recorte la tasa por décimo segunda vez consecutiva la próxima semana, manteniendo el diferencial de tasa con la Fed.

"De cara a los próximos días, el precio estará condicionado por la inflación mexicana (un dato más alto podría frenar los recortes por parte de Banxico) y la decisión de la Fed, el catalizador global más importante", destacó Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.