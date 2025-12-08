Inaugura Clara Brugada la primera Estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco

El objetivo es construir una vida libre de violencia en la ciudad, subrayó la Jefa de gobierno.

La unidad especializada atenderá el problema de violencia hacia las mujeres, reducirá tiempos de respuesta ante emergencias de género y será un modelo que se replique en toda la capital.

Destacó que de enero a octubre de 2025 se redujo 32 por ciento el femicidio; en 92 por ciento de los casos ya hay detenidos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración de la Estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, lo que, señaló, es una prueba del compromiso de su administración de actuar todos los días y a toda hora contra la violencia hacia las mujeres.

“Estamos inaugurando el día de hoy, en el corazón de Tlatelolco y de la Ciudad de México, una estación de policía especializada en el tema de género, especializada contra la violencia hacia las mujeres. El gran objetivo es construir una vida libre de violencia en la Ciudad de México”, subrayó ante integrantes de la policía de género y vecinos.

Desde la unidad habitacional Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria capitalina recordó que en agosto pasado se puso en marcha la Alerta de Género y se dio banderazo de salida a 30 patrullas especializadas para atender la violencia hacia las mujeres.

Resaltó que la estación inaugurada operará de manera permanente las 24 horas de todos los días, a fin de convertirse en un centro de despliegue, coordinación y supervisión técnica para atender esta problemática específica.

La intención es “que las 30 patrullas que tiene a su cargo puedan desplegarse a lo largo y ancho de la ciudad para enfrentar la problemática de violencia; también va a garantizar que se brinde atención inmediata ante emergencias; dará acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas; va a intervenir de manera directa cuando se trate de violencia en flagrancia, y se llevarán a cabo patrullajes preventivos y disuasivos, así como un trabajo comunitario casa por casa”, puntualizó.

La estación llevará a cabo un esfuerzo coordinado con los números de atención *765 y 911, líneas para que las mujeres capitalinas pidan auxilio, información o planteen problemáticas de género.

La instalación de la Unidad Especializada de Género, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tiene como metas ampliar la capacidad operativa, atender especialmente y con conciencia la problemática de violencia hacia las mujeres, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias de género y convertirse en un modelo que se replique en todo el territorio capitalino.

Brugada Molina reconoció a la policía de género que desde su creación, en agosto, ha realizado más de 200 acciones a favor de las mujeres, entre puestas a disposición por violencia familiar, acompañamiento a denuncias y patrullajes.

Asimismo, encargó al titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, ampliar el número de unidades de 30, que tienen actualmente, a 73, y que haya más de 400 policías preparados, capacitados y certificados en temas de género.

Resaltó que en la capital del país, de enero a octubre de 2025, se redujo el número de feminicidios en 32 por ciento en comparación con 2024; en 92 por ciento de estos casos -dijo- la Fiscalía ya cuenta con detenidos o con órdenes de aprehensión.

Añadió que de 2023 a la fecha el delito de violación disminuyó 23 por ciento, y destacó la atención a casos de violencia sexual cometidos en años previos; mientras que la percepción de inseguridad de mujeres en espacios públicos bajó 11 por ciento.

“Sigamos trabajando mucho, mucho, para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres en la ciudad, porque en esta Ciudad de México nos queremos siempre vivas, siempre libres y siempre iguales”, concluyó la Jefa de Gobierno.

Durante su intervención, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, María del Rosario Novoa Peniche, expuso que este modelo policiaco, único en todo el país, responde a las necesidades detectadas en sectores prioritarios, como la atención a la violencia de género.

Por eso mismo, este plan de acción contempla cuatro ejes: asesoría técnica, intervención operativa, supervisión y proximidad.

“Asesoría técnica implica la coordinación permanente con la subsecretaría de operación policial. (...) La intervención operativa contempla acciones en el terreno, detenciones en flagrancia, acompañamientos de las víctimas a la Fiscalía para iniciar la denuncia, traslados a los centros de justicia para las mujeres y coordinación con las unidades territoriales de atención y prevención de la Secretaría de las Mujeres.

La supervisión es un pilar para fortalecer la actuación policial. Buscamos que todas y todos los policías actúen con un enfoque victimar y de género”, detalló.

En cuanto a la proximidad, se toma en cuenta la estrategia de proximidad, misma que contempla la habilitación de Estaciones de Policía Especializadas en Género en toda la ciudad.

La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, destacó la importancia de contar con policías capacitados para atender a mujeres violentadas, acortar cada vez más el tiempo de respuesta, y erradicar este tipo de situaciones.

Subrayó que las y los oficiales, al ser el primer respondiente en casos de emergencia, deben contar con conocimientos, habilidad y empatía para comprender que muchas veces las mujeres no se están arrepintiendo o acobardando de denunciar, sino que viven un ciclo de violencia en el que mantienen la esperanza de que su agresor cambiará, por lo que requieren un acompañamiento que no las haga sentir forzadas o regañadas hasta que decidan salir de ese círculo.

“Estamos avanzando de manera acelerada y cumpliendo con los compromisos. (...) Si te tocan, nos toca, porque a la policía le toca ser quien responde con sensibilidad, empatía y compromiso. Porque en esta ciudad las mujeres merecemos una vida libre de violencia”, expresó la secretaria.

Acompañaron a la Jefa de Gobierno el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz; el subsecretario de Operación Policial de la SSC, Elpidio de la Cruz Contreras; la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC, Paulina Salazar Patiño; la directora Ejecutiva de la Unidad Especializada de Género, Michelle Guerra Sastre, la responsable de la Estación de la Policía Especializada de Género, Lorena Hernández León, y la diputada local Martha Ávila Ventura.