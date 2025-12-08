Querétaro, entre los estados donde más crecieron las actividades primarias en 2024

Querétaro, Qro. En el 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) de Querétaro ascendió a 612,620 millones de pesos, a valores constantes, lo que representó un incremento en términos reales de 1.3%, detallan los registros del PIB por Entidad Federativa (PIBE).

El resultado muestra un menor ritmo de crecimiento frente al 2023, cuando el PIB estatal avanzó 4.1% de forma anual, además de ser la variación más modesta de los últimos cuatro años: luego de la caída de 9.1% en el 2020 en el marco de la pandemia, en el 2021 aumentó 4.4%, en el 2022 creció 1.9%, en el 2023, 4.1% y en el 2024 el aumentó 1.3 por ciento.

El alza que registró el PIB estatal en el 2024 colocó a la entidad por debajo del indicador nacional (1.4%), posicionándose en el lugar 17 entre las 32 entidades; fue una de las 22 que lograron un crecimiento anual.

El desempeño que tuvo la actividad económica está relacionado especialmente con el crecimiento de 23% en la cría y explotación de animales, el avance de 6.8% en el comercio al por menor, así como el aumento de 28.4% en los servicios profesionales, científicos y técnicos; en contraste, los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas decrecieron 29%, precisa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras las actividades secundarias y terciarias -que tiene el mayor peso en la economía local- crecieron a un dígito, el sector primario despuntó con una variación anual de dos dígitos.

En el año de referencia, las actividades secundarias aportaron 0.50 puntos porcentuales a la variación anual del estado (1.3%); después, las actividades terciarias contribuyeron con 0.49 puntos; y las actividades primarias con 0.29 puntos porcentuales.

Actividades pecuarias impulsaron al sector primario

Las actividades primarias crecieron 13.3% en la entidad, colocándose como la tercera entidad con mayor variación anual, solamente lo superaron Zacatecas (15.3%) y Yucatán (14.4%); este comportamiento estuvo influenciado principalmente por el avance de 23% en la cría y explotación de animales, al contrario, la agricultura cayó 13 por ciento.

Las actividades secundarias crecieron 1.2% en el 2024, se colocó en el lugar 15 entre las 32 entidades federativas, estuvo por encima del indicador nacional que fue de -0.4%; en este rubro sobresale el aumento de 3.7% en la industria de la construcción y de 0.6% en las industrias manufactureras.

Las actividades terciarias crecieron 1%, fue la cuarta variación más baja en el país, por lo tanto, estuvo por debajo de la tendencia nacional que aumentó 2.3%; el resultado estatal se vincula con el aumento de 28.4% de los servicios profesionales, científicos y técnicos, el alza del 6.8% del comercio al por menor, de 4.1% de los transportes, correos y almacenamiento; de forma opuesta, descendieron 29% los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, la baja de 6.8% en los servicios financieros y de seguros y -1.5% en el comercio al por mayor, entre otros rubros.