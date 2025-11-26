Arranca operaciones la Contraparte Central de Valores en BMV

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anunció el inicio a la Contraparte Central de Valores (CCV) para el segmento de deuda.

De acuerdo con el centro bursátil, “la entrada en operación de la CCV Deuda traerá beneficios directos para el mercado. Al fungir como contraparte de las operaciones, elimina el riesgo de crédito y liquidación entre los participantes, asegurando la continuidad operativa incluso en contextos de alta volatilidad”.

El inicio de operaciones se dio este 26 de noviembre, en las primeras operaciones en la CCV Deuda fueron concretadas por Banorte, Scotiabank, Invex y Bankaool, y los brokers SIF ICAP y Enlace.

La Contraparte Central de Valores permitirá a la compensación entre bancos y corredores de bolsa, para reducir el riesgo. Añadió que la CCV simplifica operaciones, estandariza procesos y reduce errores.

Además, permite disminuir los importes a liquidar, libera liquidez y optimiza balances. Todos los procesos se realizan bajo estándares internacionales, fortaleciendo la resiliencia del sistema financiero, aumentando la eficiencia y la seguridad.

El inicio de operaciones de la Contraparte de deuda es un paso clave dentro de la estrategia de la BMV para fortalecer la infraestructura del mercado, ampliar la participación de inversionistas y fomentar una mayor liquidez a través de productos y servicios más robustos, sostuvo la entidad bursátil en un comunicado.