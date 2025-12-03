American Eagle se dispara en Bolsa por buenos resultados

Los títulos de American Eagle (AE), que cotizan en el NYSE, se dispararon el miércoles después de que la empresa minorista de ropa, accesorios y productos de cuidado personal elevó sus previsiones de ventas para 2025 impulsadas por el marketing y mayores ventas durante la temporada navideña.

Las acciones de AE cerraron en 23.97 dólares, un incremento de 15 por ciento. Su valor de mercado es de 3,550 millones de dólares, según datos de Companies Market Cap.

Las campañas de marketing exitosas han ayudado a la empresa a combatir la inflación y una desaceleración impulsada por la política comercial estadounidense que ha afectado el gasto de los consumidores.

La campaña “Great Jeans” de la minorista de ropa con la actriz estadounidense Sydney Sweeney, una alianza con la marca de ropa Tru Kolors del jugador de la NFL Travis Kelce, y otras asociaciones con famosos ayudaron a la compañía a impulsar sus ventas.

Los ingresos totales de AE durante el tercer trimestre aumentaron 6% y alcanzaron un récord de 1,400 millones de dólares, impulsados por un aumento total de las ventas comparables del 4% con resultados positivos en las marcas de su portafolio.

En lo que va del año, la empresa con sede en Pittsburgh, Pensilvania, ha visto crecer el precio de su acción en 43.79%, superando a sus compatriotas Levi Strauss (+29.71%) y Gap (13.63%); además de la sueca Hennes & Mauritz (H&M) que registra un rendimiento de 20.39% en el mismo período.

Espera mayores ventas

AE estima que las ventas comparables anuales aumenten en un solo dígito, frente a sus expectativas anteriores de un crecimiento prácticamente plano.

La compañía también espera que las ventas comparables del trimestre actual crezcan entre 8 y 9%, en comparación con las estimaciones de 2.2% de los analistas.

“El sólido impulso se ha mantenido en el cuarto trimestre, incluyendo un excelente comienzo de la temporada navideña. Tuvimos un fin de semana de Acción de Gracias récord. Estamos enfocados en terminar la temporada con fuerza y mantener nuestro éxito en 2026 y más allá”, comentó Jay Schottenstein, director ejecutivo de American Eagle, en su reporte de resultados.

La empresa prevé un impacto arancelario de 50 millones de dólares en el cuarto trimestre, en comparación con las expectativas previas de entre 40 y 50 millones. Para el año fiscal 2025, prevé un impacto arancelario de aproximadamente 70 millones de dólares.