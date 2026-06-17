La UEFA multa al Olympique de Marsella y al AS Roma por incumplir el fair-play financiero

El Olympique de Marsella recibió este miércoles una multa de 10 millones de euros (11.6 millones de dólares) por incumplimiento del fair-play financiero de la UEFA, pero se libró por el momento de una sanción más dura y podrá disputar la próxima Europa League.

En el caso de la AS Roma de Italia, el club giallorosso fue multado con 6 millones de euros también por no haber cumplido por completo los objetivos establecidos.

En un comunicado, la instancia europea mantiene sin embargo al Marsella francés bajo la amenaza de una "exclusión de la próxima competición" europea para la que el club se clasifique en las tres próximas temporadas, si no vuelve a ajustarse a los límites presupuestarios de aquí a un año.

A los marselleses también se les impone "una restricción de la capacidad de inscribir nuevos jugadores" para la próxima Europa League, sin más detalles por el momento.

El Marsella, que también debe presentarse próximamente ante la DNCG, el órgano de control financiero del fútbol francés, temía desde hacía varias semanas el veredicto de la UEFA, ya que sus cuentas han tomado un rumbo opuesto a las promesas recogidas en 2022 en su acuerdo de conciliación.

Pero la comisión de Órgano de Control Financiero de los Clubes (CFCB) de la UEFA evita a los marselleses su sanción más dura, es decir, una exclusión inmediata, teniendo en cuenta "la amplitud limitada de la infracción, así como el derrumbe de los derechos de televisión nacionales", validando así el principal argumento del club.

La Roma, por su parte, "superó ligeramente el objetivo intermedio fijado para el ejercicio que finaliza en 2025 y fue multado con 2 millones de euros". A ellos se añadieron otro cuatro millones de euros por haber registrado también una ratio de ingresos-coste de plantilla superior al 70 % para el año natural 2025".

Mientras tanto, otros dos clubes de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain y el Mónaco; dos clubes italianos, el AC Milan y el Inter de Milán; dos clubes turcos, el Besiktas y el Trabzonspor, y el Amberes de Bélgica "cumplieron el objetivo final del acuerdo y, por tanto, salieron del régimen de conciliación" y no fueron sancionados.