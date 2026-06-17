La oposición de RDC convoca marchas a nivel nacional el 8 de julio para reclamar la dimisión del presidente

Una coalición opositora de República Democrática del Congo (RDC) ha convocado manifestaciones a nivel nacional el 8 de julio para rechazar un proyecto de ley que, a su juicio, abriría la puerta a que el presidente del país, Félix Tshisekedi, pueda presentarse a un tercer mandato en el país, algo que en la actualidad está prohibido por la Constitución.

La conocida como Coalición Artículo 64 ha acusado a Tshisekedi de planear una violación de la Constitución y ha hecho un llamamiento a la población a participar en marchas pacíficas en todo el país para exigir su dimisión, después de los incidentes tras las protestas registradas la semana pasada, según ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.

"Los miembros de la Coalición Artículo 64 han planteado la opción de convocar al pueblo congoleño de todas las provincias, territorios, jefaturas y localidades a participar en una gran marcha pacífica el 8 de julio", ha dicho Prince Epenge, portavoz del partido Lamuka y uno de los líderes de este conglomerado opositor.

Así, ha explicado que en el caso de la capital, Kinshasa, la marcha partirá de Mont-Ngaliema con el objetivo de "exigir la dimisión de Tshisekedi", a quien ha acusado de "traicionar a la nación", "pisotear la Constitución" e impulsar "un referéndum con el objetivo de materializar una balcanización del país".

La oposición denunció el viernes la muerte de dos personas por la represión policial de las últimas movilizaciones, antes de agregar que tres de sus principales dirigentes habían resultado heridos en las protestas contra un cuestionado proyecto de referéndum ya aprobado por la Asamblea Nacional que podría desencadenar una reforma constitucional dentro de dos años, cuando expira el mandato de Tshisekedi.

De hecho, a principios de mayo, Tshisekedi se mostró abierto a un escenario que podría conducir a un tercer mandato mediante una reforma constitucional e incluso un posible aplazamiento de las elecciones. "No he pedido un tercer mandato, pero les digo esto: si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré", declaró en rueda de prensa desde Kinshasa.

La Asamblea Nacional ya aprobó el 9 de junio el citado proyecto de ley sobre la organización de referéndums, que sería un elemento clave para cualquier revisión constitucional destinada a modificar el límite de dos mandatos del jefe de Estado.

Tshisekedi, que ocupa el cargo desde 2019, ya puso sobre la mesa en 2024 la posibilidad de modificar la Carta Magna y anunció planes para crear una comisión de expertos dedicada a revisarla, lo que ya provocó que la oposición le acusara de intentar impulsar modificaciones que le permitieran volver a concurrir a las urnas.