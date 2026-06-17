Qantas Airways elige Londres para el primer vuelo comercial sin escalas más largo del mundo

Qantas Airways anunció el miércoles que Londres será el primer destino del vuelo comercial sin escalas más largo del mundo, un viaje de unas 20 horas desde Sídney que elimina la parada tradicional de la "Ruta del Canguro".

La aerolínea australiana tiene previsto comenzar a vender pasajes en febrero y poner en marcha los vuelos en octubre de 2027, anunció su presidenta ejecutiva, Vanessa Hudson, en un evento celebrado en Tolosa, en Francia.

Los vuelos forman parte de la iniciativa "Project Sunrise" de la aerolínea, que también conectará con Nueva York usando aviones Airbus A350 modificados, capaces de volar hasta 22 horas con 238 pasajeros.

El anuncio forma parte de una renovación de la flota que comenzó en 2017, cuando Qantas retó a Airbus y Boeing a desarrollar aviones capaces de realizar rutas sin escalas de ultralarga distancia desde Australia.

"La distancia que separa a Australia del resto del mundo nunca debería suponer un obstáculo", dijo Hudson, antes de presentar uno de los aviones Airbus modificados, recién salido del taller de pintura y al que aún no se le han instalado los motores Rolls-Royce XWB-97.

Qantas bautizó el "Proyecto Sunrise" en homenaje a los vuelos de resistencia de la aerolínea durante la Segunda Guerra Mundial, en los que se permanecía en el aire el tiempo suficiente para ver dos amaneceres.

El objetivo es reducir lo que antes era un viaje de cinco días por la "Ruta del Canguro" hasta Londres a un único tramo de entre 19 y 21 horas, dependiendo de la ruta y los vientos.

Qantas usará rutas polares aproximadamente una cuarta parte del tiempo, especialmente durante el invierno boreal. Actualmente, el viaje dura entre 24 y 25 horas vía Singapur.

Se trata de una gran apuesta para Qantas, que implica miles de millones de dólares en aviones, mejoras en la cabina e investigación sobre la salud de los pasajeros en vuelos ultralargos.