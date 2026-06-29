Transforman arena utilizada en manufactura automotriz en tabiques para vivienda

Lo que alguna vez fue un insumo esencial para fabricar motores de alto desempeño hoy forma parte de viviendas y proyectos de construcción. En el Complejo Toluca de General Motors, la sostenibilidad dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una cadena de valor tangible que conecta la manufactura automotriz con el desarrollo urbano y social.

En el corazón de la Planta de Fundición de Aluminio, donde se producen componentes estratégicos como blocks y cabezas para motores V8, miles de toneladas de aluminio son transformadas cada año mediante procesos de alta precisión. Para ello, se emplea una arena especializada proveniente de la región de los Grandes Lagos de Michigan, material indispensable para crear los moldes utilizados en la fundición.

Sin embargo, la historia de esta arena no termina cuando concluye su función dentro de la línea de producción. A través de un modelo de economía circular impulsado por General Motors y desarrollado junto con una empresa especializada, el material recibe una segunda vida. Tras completar diversos ciclos de aprovechamiento industrial, la arena es sometida a un proceso de transformación que permite incorporarla como materia prima para la fabricación de blocks de concreto destinados al sector de la construcción.

"El principal impacto ambiental ha sido convertir un residuo industrial en un recurso de valor", explica Artemio Ruiz, director del Complejo Toluca. La iniciativa permite reducir la necesidad de extraer materias primas vírgenes para materiales de construcción convencionales, al tiempo que disminuye la generación de residuos industriales.

La apuesta por la circularidad ha demostrado que la innovación sostenible puede surgir desde los procesos más técnicos de la manufactura. Actualmente, cerca del 70% de la arena utilizada en la fundición es reciclada, mientras que el porcentaje restante encuentra aplicaciones en otras industrias, evitando que el material termine como desecho.

La capacidad instalada derivada de este modelo permitirá fabricar suficientes blocks para construir más de 1,000 viviendas al año, calculan desde GM. Foto: Especial

No obstante, mantener este esquema requiere una compleja coordinación operativa. Garantizar la calidad, trazabilidad y consistencia del material representa uno de los mayores desafíos. A ello se suman tareas logísticas relacionadas con almacenamiento, transporte y colaboración con socios capaces de transformar el insumo bajo estrictos estándares técnicos y regulatorios.

El resultado de este esfuerzo va más allá de los indicadores ambientales. Los blocks elaborados con arena reciclada cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y con los estándares de construcción de General Motors, lo que les permite competir en desempeño y seguridad con materiales tradicionales. Además de sus beneficios ecológicos, la iniciativa ha generado ahorros económicos en proyectos de infraestructura interna, incluyendo la construcción de un nuevo edificio administrativo dentro del propio Complejo Toluca.

Pero quizá el aspecto más significativo de esta historia es su impacto social, ya que la capacidad instalada derivada de este modelo permitiría fabricar suficientes blocks para construir más de 1,000 viviendas al año. En un país donde el acceso a vivienda asequible continúa siendo un desafío para miles de familias, la posibilidad de transformar un subproducto industrial en un componente para proyectos habitacionales representa una oportunidad de gran alcance.

70% de la arena utilizada en la fundición es reciclada, mientras que el porcentaje restante encuentra aplicaciones en otras industrias, evitando que el material termine como desecho. Foto: Especial

La iniciativa ejemplifica cómo la sostenibilidad industrial puede trascender los límites de una planta automotriz y convertirse en una herramienta para fortalecer comunidades. Lo que comienza como un proceso de fundición termina contribuyendo a la construcción de hogares, generando un vínculo directo entre innovación manufacturera y bienestar social.

Para Artemio Ruiz, el proyecto también demuestra que este tipo de soluciones puede replicarse en otras plantas e industrias. La clave, señala, radica en identificar materiales con potencial de valorización, construir alianzas estratégicas con especialistas y mantener la voluntad de conectar cadenas de valor tradicionalmente separadas.