Mexicanos tienen menos interés en la televisión abierta

En México, las plataformas digitales han ganado terreno respecto a la televisión abierta, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el año pasado, 59.9 millones de mexicanos (49.1% del total de la población) vio la televisión abierta, lo que mostró un decremento significativo de 4 puntos en relación con 2024, cuando había 64.1 millones de usuarios (53.1 por ciento).

En 2023 había 67.9 millones (56.9%) y en 2022 66.6 millones (56.3%), pero el descenso mayor es respecto al año en que fue la pandemia, 2020, con una baja de 12 puntos desde los 70.9 millones (61.1%) que se distraían con la televisión abierta. En tanto, el INEGI también indica que los mexicanos dedicaron en promedio 2.1 horas al día para ver contenidos.