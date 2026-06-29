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Mexicanos tienen menos interés en la televisión abierta
Datos del Inegi muestran que los usuarios mexicanos de la televisión abierta han disminuido desde 2020, año de la pandemia.
En México, las plataformas digitales han ganado terreno respecto a la televisión abierta, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante el año pasado, 59.9 millones de mexicanos (49.1% del total de la población) vio la televisión abierta, lo que mostró un decremento significativo de 4 puntos en relación con 2024, cuando había 64.1 millones de usuarios (53.1 por ciento).
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En 2023 había 67.9 millones (56.9%) y en 2022 66.6 millones (56.3%), pero el descenso mayor es respecto al año en que fue la pandemia, 2020, con una baja de 12 puntos desde los 70.9 millones (61.1%) que se distraían con la televisión abierta. En tanto, el INEGI también indica que los mexicanos dedicaron en promedio 2.1 horas al día para ver contenidos.