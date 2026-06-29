“Ya no hay segundas oportunidades”: Selección Mexicana previo a Ecuador

La Selección Mexicana tiene una cita con la historia este 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México, cuando enfrente a Ecuador en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Primero, porque será la primera vez que el Tri juegue en dieciseisavos de final. Es una ronda nueva que surgió de la ampliación del torneo de 32 a 48 participantes.

Pero lo que realmente podría marcar un punto histórico es que México busca su primera victoria en una fase de eliminación directa de Copa del Mundo en 40 años. La última ocurrió en 1986, cuando el Tri venció 2-0 a Bulgaria en octavos de final de aquella edición, también disputada en territorio nacional.

Un factor que se vislumbra a favor para romper esa sequía es el apoyo de más de 80,000 asistentes en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ este martes.

“Ser locales y anfitriones es algo especial, te da un plus”, describió Obed Vargas a El Economista en zona mixta desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) previo al choque ante Ecuador.

“Ojalá pudiéramos jugar todos los partidos aquí (en la Ciudad de México), pero sabemos que este partido es muy importante para poder jugar el próximo en casa”.

Y es que si México derrota a Ecuador, recibirá a Inglaterra o República Democrática del Congo en octavos de final, de nueva cuenta, en el Estadio Ciudad de México. Ese duelo está programado para el 5 de julio y será el último partido del Mundial 2026 en el país.

Ante esa posibilidad, Armando ‘Hormiga’ González añadió: “Creo que sería algo importante, algo que seguimos trabajando para lograr el objetivo que tenemos y ya no hay segundas oportunidades. Tenemos que dar todo mañana”.

Respeto al rival

México ha enfrentado a Ecuador en 25 partidos entre oficiales y amistosos. El balance favorece a los actualmente dirigidos por Javier Aguirre con 13 triunfos, ocho empates y cuatro derrotas.

En el caso de Copas del Mundo, el único antecedente fue en fase de grupos de Corea-Japón 2002, curiosamente, también con Aguirre dirigiendo a la Selección Mexicana. Esa vez, el ‘Vasco’ y sus jugadores ganaron 2-1.

A 24 años de distancia, los seleccionados mexicanos subrayan respeto hacia Ecuador, que fue sublíder de las eliminatorias sudamericanas para este Mundial con sólo dos derrotas en 18 juegos.

“Sabemos cuál es la calidad de jugadores que tiene Ecuador por las bandas y en todas las líneas, pero sabemos que también nosotros podemos hacer las cosas muy bien. Trataremos de enfocarnos en nosotros y tratar de cortar las virtudes que tienen ellos. No nos fijamos en uno solo de sus jugadores, sino en su equipo completo”, señaló Jesús Gallardo.

Nuevo torneo

En este Mundial, México brilló con una fase de grupos histórica con nueve puntos y cero goles en contra: 2-0 sobre Sudáfrica, 1-0 sobre Corea del Sur y 3-0 sobre Chequia.

Eso ya es parte del pasado y ahora comienza un nuevo torneo, recalcaron los futbolistas en la zona mixta, empezando contra Ecuador en dieciseisavos de final.

“Cerramos bien la fase de grupos y ahora empieza otra fase”, apuntó Obed Vargas. “Ahorita todos los rivales van a ser complicados, ninguno va a ser fácil y el que nos toque estamos preparados para jugar contra ellos”.

‘Hormiga’ González complementó: “Se logró el primer objetivo, que era clasificar en primeros. Ahora viene lo importante, matar o matar. Ya lo que hicimos en el grupo quedó atrás, aprendimos lo que teníamos que aprender”.

Por su parte, Jesús Gallardo pidió dejar de lado el tema de la altura como posible desventaja para la selección ecuatoriana, que suele jugar partidos en Quito a más de 2,700 metros sobre el nivel del mar.

“No tenemos que enfocarnos en si les va a pesar o no la altura, al contrario, nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien, jugando como lo hemos hecho y creemos que al final podremos ganar”, destacó el lateral del Deportivo Toluca.

Contra Ecuador, México vivirá su primer partido en ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo desde el 2 de julio de 2018, cuando perdió 0-2 ante Brasil en octavos de final.