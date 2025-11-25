Acciones de Volaris vuelan alto en la BMV, suben cerca de 10%

Las acciones de la aerolínea mexicana Volaris que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registran un incremento cercano al 10% en la jornada de este martes.

De acuerdo con datos de la BMV, los títulos de Volaris suben 9.33% y cotizan en 12.77 pesos cada uno, con lo que apuntaría su mayor incremento desde 22 de julio pasado, cuando escaló 11.68 por ciento.

De acuerdo con un estudio de GMB Research publicado previamente, el desempeño positivo de la acción podría estar asociado a que “el gobierno de México informó sobre el levantamiento de restricciones y la ampliación de franjas horarias, también conocidas como slots, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una medida que favorece a las aerolíneas mexicanas”.

Afirmaron que, la noticia elevó la expectativa de una mayor disponibilidad operativa en el corto plazo, especialmente relevante tras la reducción de 61 a 43 slots en los últimos años, lo que podría fomentar el tráfico y la eficiencia en rutas clave para la compañía.

Además, durante octubre, Volaris presentó un crecimiento en el tráfico total de pasajeros de 0.6% frente al mismo periodo del año pasado, ubicándose en 2.6 millones de pasajeros.

“Consideramos que el desempeño del tráfico de Volaris durante el décimo mes del año fue neutral, ya que pese a contemplar la inspección/mantenimiento preventivo de sus aeronaves con motores GTF, efectos económicos adversos, así como políticas migratorias retadoras, la emisora presentó un efecto operativo resiliente”, comentaron analistas de Monex.