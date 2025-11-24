Acciones de Tesla se disparan más de 7% tras anuncio de Musk sobre chips de IA

Las acciones de la fabricante estadounidense de autos eléctricos, Tesla, suben 7.08% a 418.77 dólares cada una, a las 12:00 horas -hora de la Ciudad de México-, en el Nasdaq, después de que su CEO, Elon Musk, publicara en su plataforma de redes sociales, X, que la compañía planea construir sus propios chips de IA en volúmenes mayores que todos los demás fabricantes de chips de IA combinados.

Según el portal Stock Story, la publicación de Musk ofreció a los inversionistas una nueva perspectiva sobre el rápido desarrollo interno de chips de IA de Tesla y destacó las ambiciosas ambiciones de la compañía en la industria de los semiconductores.

La noticia reforzó la visión a largo plazo de los inversionistas quie el futuro de Tesla se basa en la inteligencia artificial y la robótica, más allá de su negocio principal de vehículos eléctricos.

Musk también compartió que la compañía estaba iterando rápidamente en sus diseños de chips, con el chip AI4 ya en sus coches, la versión AI5 casi lista y un chip AI6 en desarrollo inicial.

Por otra parte, Melius Research reafirmó su recomendación de Compra para la acción, señalando que "Tesla se mantiene un paso por delante de sus competidores".