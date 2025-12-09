Acciones de Nvidia caen tras permiso de Trump para enviar chips de IA a China

Las acciones de Nvidia bajan en Wall Street al medio día de este martes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó en Truth Social que la empresa de semiconductores tendrá permiso para exportar sus chips de inteligencia artificial (IA) H2000 a China, mientras que Washington cobrará una tarifa de 25% sobre estas ventas.

Los títulos de Nvidia cotizan alrededor de 184.89 dólares cada una, un retroceso de 0.37 por ciento. Sus acciones llegaron a subir hasta 2% en las operaciones posteriores al cierre del lunes.

Esta medida marca un alejamiento de algunas restricciones de exportación que EU había impuesto al envío de procesadores de IA de vanguardia a China. Anteriormente, el semiconductor más avanzado que Nvidia podía enviar al país era su modelo H20 de generación anterior, reflejando la preocupación de algunos legisladores estadounidenses sobre los avances en las capacidades militares e industriales de China.

Trump dijo en su publicación que había informado al presidente Xi Jinping de China, donde los chips de Nvidia están bajo escrutinio gubernamental , sobre la medida y que "respondió positivamente".

El H200 será aproximadamente seis veces más potente que el H20, según Reuters, citando investigaciones del think tank no partidista Institute for Progress.

Sin embargo, dada la reciente represión de Beijing contra empresas nacionales que utilizan tecnología estadounidense, aún no está claro si la nueva política de la Casa Blanca impulsará las ventas de Nvidia.

(Con información de Reuters)