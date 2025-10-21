Acciones de mineras pierden brillo en la BMV por caída del oro y la plata

Las acciones de las mineras Industrias Peñoles y Grupo México, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), caen en las operaciones de media mañana de este martes.

En el caso de Peñoles, sus papeles abrieron la jornada con una caída superior al 6%; sin embargo, a las 12:00 del medio día la pérdida se moderó y caían 3.94% a 751.96 pesos cada una. Grupo México por su parte, descendía 2.92% a 148.04 pesos.

El descenso de las acciones de ambas emisoras, se da en una jornada donde el precio del oro pierde 5.37% a 4,126 dólares por onza, mientras que el cobre baja 1.50% a 4.96 dólares la onza.

Por su parte, la plata también baja 6.81 por ciento.

Los metales van a la baja después de una semana con fuertes alzas, las cuales los llevaron incluso a romper en varias ocasiones sus niveles máximos históricos.

Las caídas de GMéxico y Peñoles también se da en un día donde el principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC pierde 1.56% a 60,708.45 unidades y el FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institucional de Valores (BOVA) cae 1,48% a 1,210.16 enteros.