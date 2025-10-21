BMV perfila una fuerte caída en su tercer día consecutivo en retroceso

Las bolsas de valores de México negocian con fuertes caídas la mañana de este martes. Los índices bursátiles locales descienden con movimientos en torno a 1%, perfilando un tercer día consecutivo en rojo. Las acciones de Peñoles encabezan los retrocesos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, pierde 1.14% a 60,967.35 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cede 0.95% a 1,216.71 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

A pesar de las caídas, algunos analistas consideran que el índice referencia está en una etapa de recuperación. "El índice S&P/BMV IPC acumuló dos días cerrando con un balance negativo, pero prevalece la tendencia de recuperación", destacó Análisis Banorte.

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las caídas de Industrias Peñoles, con 6.71% a 739.99 pesos, Becle, que produce el tequila José Cuervo, con 2.59% a 21.40 pesos, y Cemex, con una caída de 2.56% a 17.16 pesos.

Reportes trimestrales

Otro de los valores con fuertes pérdidas es Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP), que cede 3.03% a 392 pesos. tras unos resultados del tercer trimestre considerados positivos, pero que estuvieron ligeramente debajo de las estimaciones del consenso de analistas.

La temporada de reportes trimestrales continúa y este martes se esperan las cifras de algunas compañías clave en el mercado mexicano, entre ellas algunas que forman parte del S&P/BMV IPC como Quálitas (+0.08%), Inbursa (-1.14%) y Grupo BMV (-0.67%).