El oro sube más de 2% por apuestas a recorte de tasas de la Fed y la incertidumbre global

Los precios del oro subieron este lunes más de un 2%, apoyados por expectativas de más recortes de tasas de interés en Estados Unidos y la demanda para refugio, mientras los inversores siguen atentos a las negociaciones entre Estados Unidos y China.

A las 9:04 a.m. hora de la CDMX, el oro al contado ganó 2.1%, hasta los 4,336.94 dólares por onza, y los futuros en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaron un 3.3%, para colocarse en los 4,354 dólares.

Los precios del oro alcanzaron un máximo histórico de 4,378.69 dólares el viernes, pero cerraron con una baja del 1.8%, después de que comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliviaron algo de la preocupación por el enfrenamiento comercial entre Estados Unidos y China.

Las preocupaciones políticas y económicas están impulsando los precios al alza después de la fuerte caída del viernes, dijo el socio gerente de CPM Group, Jeffrey Christian.

"Nuestra expectativa es que el precio va a subir más durante las próximas semanas y varios meses, y no nos sorprendería 4,500 dólares por onza pronto", añadió.

La paralización del Gobierno estadounidense se prolongaba este lunes a un vigésimo día, después de que los senadores fracasaron la semana pasada por décima vez en su intento de desbloquear la situación.

El cierre también ha retrasado la publicación de datos económicos, dejando a los inversores y a los responsables de política monetaria en un vacío de datos antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.

El viernes se publicará el índice de precios al consumo de Estados Unidos, retrasado por el cierre del Gobierno.

La plata al contado avanzó un 1.1%, a 52.40 dólares, tras perder un 4.4% el viernes y tocar un máximo histórico de 54.47 dólares ese mismo día.

En otros metales preciosos, el platino subió un 1.1%, a 1,627.86 dólares la onza, y el paladio ganó un 1.2%, a 1,490.03 dólares.