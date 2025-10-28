Acciones de Cemex suben casi 8% tras solido reporte del 3T

Las acciones de la regiomontana Cementos Mexicanos (Cemex) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), suben con fuerza en la jornada de este martes luego de reportar su tercer trimestre en línea con el consenso.

Los papeles de Cemex suben 7.97% y cotizan en 18.55 pesos por unidad, se encamina a registrar su mayor incremento desde 6 de febrero, cuando subieron 12.43 por ciento.

Además, el precio de sus títulos alcanzaría su mayor nivel desde el 2008.

En lo que va del año, las acciones de la cementera escalan 58.56 por ciento.

Analistas de Bx+ aseguraron que “la compañía reportó un incremento en ventas y EBITDA, cabe mencionar que presentó una caída en Utilidad Neta, las cifras estuvieron prácticamente en línea con el consenso”.

“Esperamos una implicación de neutral a positiva, ya que el reporte presentó variaciones en línea con lo estimado y la compañía presenta una mejora en la perspectiva para sus principales mercados”, añadieron.

De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma reportó que, en el tercer trimestre de 2025, obtuvo un flujo operativo (Ebitda, por sus siglas en inglés) de 882 millones de dólares, 16% mayor a lo registrado en el mismo periodo del 2024.

Entre julio y septiembre de 2025, Cemex obtuvo ventas por 4,245 millones de dólares, un alza de 2% a lo reportado en el mismo lapso del año anterior.

"Los precios del cemento, concreto y agregados han aumentado a tasas de un dígito medio desde el cuarto trimestre de 2024, lo que ha permitido mitigar la inflación en los costos de insumos. Estados Unidos y Europa registraron márgenes récord para un tercer trimestre, mientras que México y la región de Centro, Sudamérica y el Caribe alcanzaron sus mejores niveles en varios años”, detalló en su comunicado.