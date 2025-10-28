Cemex supera estimaciones en 3T por aumento de precios y reducción de costos

La mexicana Cemex superó las estimaciones del mercado al registrar un aumento del 19% en sus ganancias operativas del tercer trimestre, gracias al incremento de los precios y a las medidas de reducción de costos.

El productor cementero dijo este martes que registró 882 millones de dólares en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el período de julio a septiembre, por encima de una estimación de consenso LSEG de 858 millones de dólares.

El aumento de los precios contribuyó a que los ingresos subieran un 5%, a pesar de que los volúmenes de venta de cemento se mantuvieron estables, mientras que los de hormigón premezclado y áridos, como arena y grava, disminuyeron ligeramente.

Las medidas de recorte de costos, incluida la reducción de plantilla, permitieron ahorrar unos 90 millones de dólares. La plantilla de Cemex se redujo a poco más de 40,200 empleados en el trimestre, un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las ganancias netas cayeron un 35%, a 264 millones de dólares, debido principalmente a las ganancias extraordinarias obtenidas el año anterior por la venta de operaciones en Guatemala. Sin ese factor, las utilidades netas subieron un 8%, dijo Cemex.

Bajo la presidencia de Jaime Muguiro, que asumió el cargo en abril tras la jubilación de su predecesor, Cemex ha tratado de deshacerse de activos no estratégicos y centrarse más en su negocio de áridos en Estados Unidos. En julio, señaló que se estaban preparando más desinversiones.